القبض على 32 متهماً والعثور على قنبرة هاون في صلاح الدين

أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء".

وبينت المديرية إن "الحملة أسفرت عن القبض على (32)متهما بمواد قانونية مختلفة، فضلا عن تمكن قسم مكافحة المتفجرات من العثور على قنبرة هاون ٨٢ملم من مخلفات داعش الارهابي في مدينة تكريت وتم رفعها دون حادث يذكر".