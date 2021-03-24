قيادي كردي يطالب بتفعيل دور هيئة النزاهة بقضايا الفساد في الإقليم

طالب القيادي في حركة التغيير جولي أسعد، الأربعاء، بتفعيل دور هيئة النزاهة الاتحادية بقضايا الفساد المالي والإداري في الإقليم.

وقال أسعد في حديث صحفي إن “إقليم كردستان يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات الفساد المالي في جميع المدن، وهناك مجاملات وعدم قدرة لهيئة النزاهة داخل الإقليم والهيئات الرقابية بكشف هذه الملفات”.

وأضاف أنه “يجب تشكيل لجنة من هيئة النزاهة الاتحادية لمتابعة أرصدة المسؤولين في الإقليم وحساباتهم المالية، وأيضا حجم الأموال المصروفة، وأين تذهب، وذلك من آجل التقليل من عمليات السرقة الكبرى”.

ويتهم نواب وساسة كرد حكومة الإقليم بمسؤوليتها عن فساد كبير، جراء عدم الوضوح بمسألة العائدات المالية التي يحصل عليها الإقليم من بيع النفط والإيرادات الأخرى.