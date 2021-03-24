نائب كردي يستبعد تمرير الموازنة الأسبوع المقبل

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، تمرير الموازنة الاتحادية خلال جلسة السبت المقبل.

وقال كوجر في حديث صحفي، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين القوى السياسية، ومن الصعب جداً تمرير الموازنة خلال الجلسة المقبلة".

وبين، أن "الخلافات بين المركز والإقليم تتمثل بشأن حصة كردستان من الموازنة، ومسألة تسليم نفط الإقليم إلى المركز".

وكان من المفترض تمرير موازنة العام 2021 خلال جلسة مخصصة عقدت يوم الجمعة الماضي، ليتم تأجيلها إلى يوم السبت من الأسبوع الجاري، ثم أجلت إلى يوم السبت من الأسبوع المقبل، بسبب خلافات أبرزها كانت بين قوى سياسية كردية وعربية.