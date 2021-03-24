القضاء يعلن اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الإتحادية العليا

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الإتحادية العليا.

وقال اعلام القضاء في بيان ان "القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) عقدوا اجتماعا صباح اليوم الاربعاء ضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود".

واضاف البيان انه "تم تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الأصل والاحتياط، وسيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم".

وتابع انه "سوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء".