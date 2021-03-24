الكشف عن توصية جديدة بشأن حظر التجوال

كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، عن توصية جديدة بشأن حظر التجوال الشامل والجزئي.

وقال مقرر خلية الأزمة جواد الموسوي في تصريحات إن "توصيات خلية الأزمة في حال استقر الموقف الوبائي على ماهو عليه مابين 4 -5 آلاف يوميا سيتم البدء بتخفيف الحظر الشامل بواقع يوم واحد هو الجمعة فقط".

وأشار إلى "التوصية بالاستمرار في تخفيف إجراءات الحظر تستمر ليوم واحد فقط وصولاً الى شهر رمضان المبارك"،

مؤكداً انه "في حال استمر الاستقرار بمعدل الإصابات والوفيات ب‍كورونا ولم يسجل ارتفاعاً سيتم الاكتفاء بالحظر الجزئي ورفع الشامل من أيام الأسبوع".