التربية توافق على امتحان المتغيبين عن اول ايام الامتحانات "السبت" بشرط

اصدرت وزارة التربية ، اليوم الاربعاء، قرارا يقضي باعادة امتحان الطلبة المتغيبين عن اول ايام الامتحانات الذي صادف السبت الماضي.

وبحسب وثيقة اصدرتها التربية فقد "تم السماح للطلبة والتلاميذ باداء الامتحانات، من الذين لم يتمكنوا من الحضور الى مدارسهم يوم السبت المصادف 20 آذار بسبب ظروف الوباء والحظر الشامل، شريطة تأدية الامتحان في يوم آخر ضمن نفس الفترة المحددة للامتحانات على ان تقوم ادارة المدرسة بتحديد هذا اليوم".