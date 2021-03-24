القبض على شخص يحمل أعمال شعوذة في بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، القبض على شخص يحمل أعمال شعوذة عند مدخل الحلة الشمالي.

القيادة في بيان ان "مفارز سيطرة الشهداء المشتركة (الآثار سابقاً )، شمالي مدينة الحلة، تمكنت من إلقاء القبض على شخص يستقل مركبة صالون ضبط ب‍حوزته خلال التفتيش الدقيق على نحو (90) ظرف يحتوي أعمال شعوذة عثر عليها داخل العجلة".

واضاف البيان ان "المفارز تحفظت على المضبوطات ونقلت المخالف الى مركز الشرطة المعني لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية".