التربية : لا نية حتى الآن لاحتساب درجة نصف السنة كدرجة نهائية

اكدت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عدم وجود مقترح لاحتساب درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح، انه "لايوجد توجه للوزارة باحتساب درجة نصف السنة او نهاية الكورس الاول، درجة نهائية للعام الدراسي الحالي"،

منوها الى ان "اجراء الامتحانات اثناء وجود جائحة كورونا تم بحسب المعطيات الموجودة على ارض الواقع".

ولفت الى ان "اتخاذ اي قرار يخص الامتحانات او وضع الطلبة، مرتبط بالموقف الوبائي الذي هو في تغير بشكل يومي"،

موضحا ان "مقترح اكمال الدوام للعام الدراسي الكترونيا او حضوريا يكون من خلال موافقات رسمية وآلية تعتمد بهذا الصدد".