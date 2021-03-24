الاستخبارات تلقي القبض على ارهابي مطلوب للقضاء

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاربعاء، القاء القبض على ارهابي مطلوب للقضاء في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان "اجراؤها عملية استباقية بناء على معلومات مؤكدة من مصادر الاستخبارات الموثوقة والتي افادت بتواجد احد الارهابيين المطلوبين بمذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب في محافظة نينوى.

واضاف البيان انه "وبعد استحصال الموافقات الرسمية بالساعة ١١٠٠ يوم ٢٣ / ٣ خرجت قوة من المديرية وبصحبتها مصدر المعلومة وبالساعه ١٠٠ يوم ٢٤ / ٣ / وبالتنسيق مع شعبة اس فق١٦ تم اعتقال المتهم (صائل جبر محمود اسعد العكيدي) من دار سكناه الكائن ( الموصل حي فلسطين )".

وتابع انه "وأثناء تفتيش الدار تم العثور على وثائق لعصابات داعش تشمل هويات أحوال مدنية وشهادات جنسية وجوازات سفر مزورة واختام تخص تنظيم داعش".

واوضح: "وفي الساعة ٥٠٠ من نفس اليوم باشرت القوة المنفذة للواجب بالعودة إلى مقر المديرية وبصحبتهم المتهم المذكور".