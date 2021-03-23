خبير قانوني : : تجميد انتخابات الخارج صلاحية البرلمان حصرا

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان تجميد انتخابات الخارج من صلاحيات البرلمان حصرا وبتوصية من مجلس المفوضين.

وقال التميمي في حديث صحفي ان “الانتخابات حق دستوري لكل مواطن عراقي كفله الدستور وفق المواد 14 و15 و 20 من الدستور”.

واضاف ان “تجميد انتخابات الخارج تحت ذريعة الجائحة ومنع الدول في الخارج من دخول الفرق ومنع التجمعات يجب ان تكون بناء على توصية من مجلس المفوضين”.

واوضح التميمي ان “التوصية تقدم من المفوضية الى مجلس الوزراء والذي بدوره يخاطب البرلمان ليصوت على قرار التجميد”، مبينا ان “الدستور حدد تجميد الانتخابات حصرا بمجلس النواب”