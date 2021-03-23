عشائر ديالى وكركوك تشيد بدور الحشد الشعبي في حماية المحافظتين

أشاد وفد عشائري من ديالى وكركوك، الثلاثاء، بدور الحشد الشعبي والقوات الأمنية في حماية المحافظتين وحفظ الوحدة الوطنية بالدفاع عن جميع القوميات.

وقال إعلام اللواء 16 بالحشد الشعبي في بيان إن” آمر اللواء 16 نبيل عيسى البشيري التقى وفدا من شيوخ عشائر ديالى وقضاء الدبس بمحافظة كركوك، وأكد الوفد على دور الحشد الشعبي في حماية كركوك وديالى بالاشتراك مع القوات الأمنية والذي حافظ على وحدة الأرض بدفاعه عن جميع مكونات المحافظتين”.

من جانبه اكد البشيري على” استعداد الحشد الشعبي للتضحية من أجل أهالي كركوك وفي جميع المجالات الأمنية منها والانسانية والاجتماعية”، مبينا أنه”هناك تنسيق كبير بين الحشد وشيوخ عشائر من أجل تأمين المحافظتين وفرض القانون”