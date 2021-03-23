الداخلية: العمل بالجواز "المتطور" سيتم قريباً

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع التأشيرة الإلكتروني أوشك على الانتهاء.

وقال الغانمي في بيان إنه "بعد توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باستخدام التقنيات المتطورة في عمل الجوازات والفيز، وقعنا مذكرة تفاهم دولية مع وزارة الاتصالات واستطعنا تحديد نوع الجواز الجديد".

وأضاف، أن "هذا الجواز متطور، ويحتوي على "سيم كارت" خاص يحمل المعلومات"، مؤكداً أن "هذا الجواز غير قابل للتزوير ومعترف به عالمياً، ويليق بسمعة العراق".

ولفت إلى أن "هذا الجواز سيعمل على تشجيع الاستثمار في العراق وتسهيل وتبسيط اجراءات الشركات والمواطنين الذين يرومون الاستثمار في العراق".