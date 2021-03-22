القبض على سبعة مطلوبين في محافظة ذي قار

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على سبعة متهمين، بينهم في جريمة قتل، بقضاء النصر.

وقالت المديرية في بيان ، إنه "من خلال استمرار الممارسات الامنية وتنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين قضائياً تمكنت شرطة قضاء النصر شمال محافظة ذي قار من القبض على 7 متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة بينهم اثنان بجريمة القتل وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وأشارت إلى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، كما جرى توقيفهم اصوليا".