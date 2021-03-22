القضاء يقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام

اقر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح منصب وإعادة تشكيل بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل.

اعلام القضاء ذكر في بيان، ان "مجلس القضاء الاعلى عقد جلسته السابعة حضورياً، صباح اليوم، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية الدكتور فائق زيدان"، مشيرا الى ان "المجلس كرم خلال الجلسة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بمناسبة قرب إحالتهم على التقاعد".

واقر المجلس بحسب البيان "ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح منصب وإعادة تشكيل بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل، موجها "بضرورة إشراك أعضاء الادعاء العام في جميع ورش العمل التطويرية".

كما وشدد على "ضرورة التأكيد على الأعمام السابق التنبيه على السادة القضاة بعدم جواز التوسط لدى جهات غير قضائية في أمور تتعلق بالوظيفة لان ذلك يشكل إساءة للقضاء ومخالفة لأحكام المادة (7/اولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979".