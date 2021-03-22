بعد ساعات.. الحشد الشعبي يحرر فلاحا اختطفه “داعش” شرق صلاح الدين

حررت قوة من استخبارات اللواء 52 بالحشد الشعبي، الاثنين، فلاحا اختطفته تنظيم “ داعش” الاجرامي عقب أقل من 24 ساعة شرق صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “استخبارات اللواء 52 بالحشد الشعبي بعد جمع المعلومات عقب قيام عناصر داعش باختطاف فلاحين إثنين من قرية دبج في قضاء طوز خورماتو شرق صلاح الدين”.

واختطفت داعش الارهابي امس الاحد فلاحين اثنين، فيما تمكن الثالث من الفرار من قرية دبج في قضاء طوز خورماتو شرق صلاح الدين، ونقلتهم لجهة مجهولة.