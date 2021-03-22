امر تشكيل الحشد في سنجار : : متى ما أصبحت سنجار كردية يحق لقادة الإقليم التصرف بها

استغربت امرية الحشد الشعبي في قضاء سنجار، الاحد، من التصريحات الكردية بشأن القضاء وانضمامه الى الإقليم.

وقال امر تشكيل الحشد في القضاء، محمود الاعرجي في حديث صحفي انه” ليفهم قادة الإقليم متى ما أصبح قضاء سنجار جزء من كردستان في ذلك الوقت فقط يحق لهم التصرف بالقضاء ومناطقه اما حاليا فلدينا القوة الكافية لرد أي اعتداء عليه”.

وأضاف، ان” أهالي سنجار أعلنوها ونؤكدها لن نقبل الوصاية من أي طرف حزبي او إقليمي غير الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد”.

وأشار الى انه ” لغاية الان لم تسلم بغداد مفاتيح القضاء الى الكرد ومازال في اطار التفاهمات والحديث فيه يطول والى ذلك الوقت نحن على استعداد تام لرد أي عمل معادي على القضاء”