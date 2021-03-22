نائب: 20 فقرة في موازنة 2021 لاتزال عليها خلافات بين القوى النيابية

اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، الاثنين، أن 20 فقرة في موازنة 2021 لايزال عليها خلافات بين القوى النيابية.

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي ،انه “نأمل ان تكون جلسة السبت المقبل حاسمة في اكتمال النصاب لعرض فقرات الموازنة ومناقشتها وصولا الى مرحلة التصويت من اجل حسم اهم القوانين باعتباره يتعلق بالملف المالي لكل الدوائر والنفقات لمدة عام”.

واضافت عبد المطلب،ان “20 فقرة في موازنة 2021 لاتزال عليها خلافات بين القوى النيابية مؤكدة بان التصويت ربما لايمرر بعض الفقرات بسبب الخلافات حيالها ومن بينها ميزانية بعض الوزارات وخاصة البلديا التي هي محدودة جدا قياسا ببقية الوزارات رغم انها المسؤول المباشر عن ملف الخدمات في العراق”.

وكان مجلس النواب قرر عقد جلسة يوم السبت القادم لحسم قانون الموازنة بسبب الخلافات الحادة حول بعض الفقرات ومنها استحقاقات كردستان.