النائب مازن الفيلي : كردستان تصر على رفض أي ضمانات في مفاوضاتها

اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية مازن الفيلي، الاثنين، صعوبة التوصل الى تفاهمات بين بغداد واربيل بسبب اصرار الاخيرة على عدم وجود اي ضمانات، مبينا ان اي اتفاق لا يمكن ان يكون الا عبر ادراج فقرات تلزم اربيل بتسديد مستحقاتها.

وقال الفيلي في تصريح صحفي ان ” ازمة اقليم كردستان متشعبة للغاية في الموازنة ولا يمكن حلها بسهولها الا بعد توقيع القوى الكردية على اتفاق يلزمها بتنفيذ الاتفاق النفطي دون اي قطع”.

واضاف ان ” الاقليم سيبيع النفط بمعزل عن بغداد بسبب ارتفاع السعر وسيلزم الحكومة في استلام مخصصاته من الموازنة كما جرى في الاعوام الماضية وهو امر غير مقبول.”.

وأشار الفيلي إلى ان “الاشكالية الابرز في تمرير الموازنة وهو التوافق على تخفيض سعر الدولار وتقليص النفقات ورفع سعر النفط التخميني”