وزير الداخلية يكشف تفاصيل زيارته الى كربلاء

كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، تفاصيل زيارته الى محافظة كربلاء.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي "حضرنا الى كربلاء لغرض الوقوف على اخر الاستعدادات الأمنية لزيارة النصف من شعبان،

مبينا انه "تم الاطلاع على الخطة الي إعدتها قيادة العمليات والمحاور والاطواق الامنية وتم الاطلاع على التهديدات المحتملة التي قد ترافق عملية الزيارة وتم الاستماع إلى ماهو مطلوب لغرض التعزيز".

واضاف انه "تم التعزيز بكل القطعات القتالية لسند القطعات الموجودة والمساعدات الاخرى ما يخص مكافحة المخدرات والمتفجرات والجهد الفني الأستخباري وتم التوجيه بصدد جعل كربلاء مفتوحة الأبواب لاستقبال الزائرين وعدم اللجوء للاكثار من القطوعات".

وتابع: "نتبع تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الذي توصي باتباع لبس الكمامات ووجهنا القوات الامنية بتوعية الناس بالبس الكمامات وسوف توزع على الزائرين وستكون قبل الزيارة حملة اعلامية لتوجيه الزائرين بارتداء الكمامة".