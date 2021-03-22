القبض على متهمين اثنين بقضايا تجارة الأعضاء البشرية والسرقة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين بقضايا تجارة الأعضاء البشرية والسرقة في العاصمة.

المديرية قالت في بيان ان "قوة من لجنة الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين بعد توفر معلومات بتواجده في منطقة ساحة الواثق ب‍بغداد ويمتهن بيع الأعضاء البشرية، وبعد أخذ الموافقات الرسمية ونصب كمين له تم القبض وبالجرم المشهود وفق أحكام المادة ١٧ من قانون الأعضاء البشرية، ودونت أقوال المتهم وتصديقها قضائيا بالاعتراف عن ٢٣ عملية داخل وخارج العراق".

واضاف البيان ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام القدس ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 444 ق.ع الى مكافحة إجرام كركوك عن جريمة سرقة مبلغ (180 مليون دينار عراقي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واحالته الى جهة الطلب أصوليا".