النائب حسن سالم : الممارسات بحق الصحفيين دكتاتورية ولا تمت للديمقراطية بصلة

اكد النائب حسن سالم، الاحد، ان حرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور ولابد من الالتزام به واحترامه وان سياسة تكميم الافواه وعدم تقبل النقد مرفوض وان هذا الاساليب التي تمارس بحق الصحفيين والاعلاميين هي اساليب ديكتاتورية ولاتمت الى الديمقراطية بصله.

وقال سالم في بيان، إنه “حتى وان سلمنا بان هناك مذكرة قبض بحق الصحفي الصميدعي لكن الاولى ان يسبقها تبليغ وهناك تهم خطيرة ومتعلقه بحالات فساد كبرى كان يسبقها تبليغ واستقدام”.

ودعا سالم الكتل السياسية ومجلس النواب وحقوق الانسان الى “الوقوف بوجه اساليب الحكومة التي تخرق الدستور من خلال تكميم الافواه”.