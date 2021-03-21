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قيادي كردي: ارتفاع اسعار النفط دعى الاحزاب الكردية الحاكمة للتنصل عن اتفاقها مع بغداد


أكد القيادي في جماعة العدل الكردستاني ميران عمر، الأحد، أن انهيار اتفاق الموازنة وتثبيت حصة الإقليم هو بسبب فساد الأحزاب الحاكمة في كردستان.

وقال عمر في حديث صحفي إن “تلك الأحزاب تفاجأت هذه المرة بإصرار الكتل السياسية على عدم تمرير قانون الموازنة وحصة الإقليم، دون وضع فقرة قانونية تلزمهم بتسليم النفط”.

وأضاف أنه “مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية وتوقعات بارتفاع أكبر، فأن أحزاب السلطة ستتضرر من هذا الاتفاق، وبالتالي حاولت التخلص منه بشتى الطرق، لكي تبقى محافظة على مكاسبها”.

وكان مجلس النواب قد آجل الجلسة المخصصة للتصويت على الموازنة للأسبوع المقبل، بسبب عدم التفاهم على صيغة مشتركة بخصوص حصة إقليم كردستان.

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قيادي كردي: ارتفاع اسعار النفط دعى الاحزاب الكردية الحاكمة للتنصل عن اتفاقها مع بغداد
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