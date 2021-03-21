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النزاهة تضبط حالات اختلاس وجباية أموال خلافا للقانون في بابل وذي قار


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم االحد، عن تنفيذها عمليَّتي ضبط مُتَّهمين بجباية الأموال بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون في مُحافظتي بابل وذي قار، مُبيّنةً وجود اختلاسٍ وفروقاتٍ في مبالغ الجباية.

الدائرة ذكرت في بيان أنَّ "شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق بابل تمكَّنت من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّفي لجنة الجباية التابعة لبلديَّة الحلة؛ لقيامهم بجباية أموالٍ من إحدى ساحات وقوف السيَّارات أكثر من المُقرَّر رسمياً، واستحصال مبالغ دون قطع وصولاتٍ رسميَّةٍ"، لافتةً إلى أنه "وبعد تدقيق الوصولات الممسوكة من قبل مُوظَّفي لجنة الجباية تبيَّن وجود فروقاتٍ بينها وبين المبالغ التي تمَّت جبايتها".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت الدائرة قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، بضبط أحد الأشخاص يقوم بجباية الأموال من أحد المرائب التابعة لمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، وضبط سجلِّ الجباية والمبلغ الذي بحوزته، مُوضحةً قيام المُتَّهم بجباية المبالغ دون وصولاتٍ رسميَّةٍ.

وأفادت بأنَّ "التحقيقات الأوليَّة توصَّلت إلى أنَّ المُتَّهم قام بجباية الأموال بالاتفاق مع اللجنة المُكلَّفة بذلك، والتي قامت باختلاس تلك المبالغ، واستئجار شخصٍ لقاء أجرٍ يوميٍّ يُدفَعُ من إيراد الجباية، وعدم حضورهم إلى مكان عملهم المُكلَّفين به".

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النزاهة تضبط حالات اختلاس وجباية أموال خلافا للقانون في بابل وذي قار
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