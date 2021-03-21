بابل: الشرطة المجتمعية توقف عملية ابتزاز استهدفت فتاة في الـ ١٣ من عمرها

تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ، اليوم الاحد، من إيقاف عملية ابتزاز استهدفت فتاة في محافظة بابل.

وذكر بيان للشرطة المجتمعية ان "عملية ابتزاز مارسها شخص بحق عائلة بتهديدهم بنشر صور ومحادثات ابنتهم البالعة من العمر ١٣ عاما على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال في محافظة بابل".

واضاف ان "الشرطة المجتمعية تمكنت من الوصول إلى المبتز ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمته، وتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة، وتنبيه وحث العائلة إلى مراقبة سلوك أبنائهم وكيفية استخدامهم للهواتف الذكية بطريقة آمنة وباشراف وتوجيه من العائلة".