ارتفاع حصيلة اصابات ووفيات كورونا اليومية في النجف

اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاحد، تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد اصابات فيروس كورونا والوفيات الناجمة عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي لدائرة الصحة فقد "سجلت المحافظة 387 اصابة جديدة بفريوس كورونا بعد اجراء 1389 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها، اضافة الى وفاة 4 اشخاص وشفاء 493 حالة".

واضافت ان "من بين الاصابات المسجلة 9 من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".

وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :

مجموع الاصابات الكلي : 42533

مجموع حالات الشفاء : 35216

مجموع الوفيات : 407

مجموع الحالات تحت العلاج : 6910

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3409