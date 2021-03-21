سياسي كردي يحذر من انفجار شعبي بكردستان اذا استمرت مماطلة وفود حكومة الاقليم

أكد الخبير السياسي، ازاد النعمان، السبت، ان رضا الأحزاب الكردية بمقترحات اللجنة المالية يعتبر معجزة كبيرة لانهاء مشاكل الاقليم مع بغداد.

وقال النعماني، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” التحايل على النظام الاتحادي من قبل قادة الكرد وغض الطرف عن الالتزامات التي يجب أن تؤديها إلى بغداد عقد المشهد ووضع مواطني الإقليم تحت رحمة العوائل الحاكمة في كردستان”.

وأضاف، هناك اكثر من اشكال عنونته بغداد على وفود كردستان، فبغض النظر عن حصة النفط التي من المفترض أن تؤديها بطاقة تصل ٢٥٠ الف برميل يوميا الا ان حكومة كردستان وممثليها في البرلمان الاتحادي تمارس صلاحيات الحكومة المركزية مع القضايا المصرية والتي تمس جوهر النظام الاتحادي”.

وأوضح، انه” لا بد لحكومة الاقليم التسليم بالأمر الواقع والرجوع الى بغداد بقضايا التعاقدات الخارجية والاتفاقات والزيارات الرسمية كونها من صلاحيات بغداد حصرا وفقا للنظام الاتحادي والدستور العراقي الذي منحه الكرد الثقة عند التاسيس”.

واشار الى انه ” من الأفضل لقادة الكرد السعي لتقصيد الديون المترتبه على الاقليم لبغداد منذ ٢٠١٤ إلى غاية اليوم والبدء بعمل سياسي جديد وجدي وتجنيب مواطني كردستان الازمات السياسية والتحكم يقوت يومهم”.

وحذر النعماني من “ انفجار شعبي كردي ضد الاقليم والسعي إلى الانضمام إلى الحكم الاتحادي ورفض سياسية العوائل الحاكمة بسبب سياستها الديكتاتورية”