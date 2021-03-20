نائب يكشف موعد التصويت على حل مجلس النواب

اعلن النائب نبيل الطرفي، اليوم السبت، ان الأسبوع المقبل سيكون موعد التصويت على قرار حل مجلس النواب.

وقال الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتل مختلفة، انه "لايخفى على الجميع ما يشهده العراق من احداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية والقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي ما جعل القوى السياسية امام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية"،

مبينا "فكان القرار الذهاب الى انتخابات مبكرة تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع".

واضاف الطرفي، "كان لمجلس النواب خطوات فعلية في توفير الارضية لهذه الانتخابات المبكرة واهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطي مساحة واسعة للنخب الاكاديمية للمشارة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبقى سوى الخطوة الاخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة"،

مشددا على انه "استنادا لاحكام المادة 64 اولا من الدستور الذي اجار لثلث اعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه اكثر من 172 نائب لحل البرلمان بتاريخ تسعة تشرين الاول 2021 على ان تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الاول وعلى رئيس الجمهورية اصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد اعلاه".

وتابع "سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة"، مبينا ان "جميع الكتل وبمختلف توجهاتها اجمعت على حل مجلس النواب"، مشددا ان "هذا الطلب لم يقدم من كتلة او من جهة او مكون بل الجميع اجمع عليه".