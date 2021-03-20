الاستخبارات تضبط عبوات ناسفة ووصولات جباية لداعش في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الاستيلاء على كمية كبيرة من الاعتدة والعبوات في صحراء الشامية بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان إنه "استنهاضا لمهامها في البحث و التفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت سرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة بالقيادة وبمشاركة مفرزة الطائرات المسيره من الوصول الى مخبأ يضم كدسا للاعتده و العبوات الناسفة في منطقة الصكره ضمن صحراء الشامية ب‍الانبار".

وأشارت إلى أنها "ضبطت بداخله ١١٣عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ١٠ لتر معبأة بمادة السي فور، ٩٦ مسطرة تفجير، ٣ صواريخ قاذفه ضد الدروع، ١٠ جعب ( مشلح)، ٤ قنابر هاون ١٢٠ملم، وصولات جباية لما يسمى (ولاية الفرات) لعصابات داعش الارهابي"، مبينةً أن "مفارز هندسة القيادة قامت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار".