الاستخبارات العسكرية تضبط صواريخ وقذائف غربي نينوى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية تل عبطة غربي نينوى .

المديرية ذكرت في بيان ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ ، تمكنوا من ضبط ٦ صواريخ مدفع 106 ملم ، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى" .

واشار البيان الى ان "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى"، مضيفا ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".