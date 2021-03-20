الاستخبارات العسكرية تضبط صواريخ وقذائف غربي نينوى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية تل عبطة غربي نينوى .
المديرية ذكرت في بيان ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ ، تمكنوا من ضبط ٦ صواريخ مدفع 106 ملم ، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية اشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى" .
واشار البيان الى ان "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى"، مضيفا ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".
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