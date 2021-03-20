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نائب: الرئيس الذي يخاف من انتقاد على واتساب لايستحق الزعامة!


أكد عضو مجلس النواب أحمد الجربا، السبت، عدم توفر أسباب حقيقية وراء اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصيمدعي لغاية الان، معتبرا ان الرئيس الذي يتخوف من انتقاد على الواتساب لا يستحق الزعامة.

وقال الجربا في بيان  إنه “لغاية الان لا نعلم ماهي الأسباب الحقيقية وراء اعتقال ابراهيم الصميدعي”.

وأضاف أنه “اذا كان اعتقاله كما سمعنا من وراء انتقاده لرئيسي الوزراء والبرلمان على گروبات الواتساب ، فانا أقول ان الرئيس الذي يتخوف من الانتقاد البناء على الواتساب وعلى الفيس بوك لايستحق ان يقود بلد او يدعي بالزعامة”.

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