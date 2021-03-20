النائب مختار الموسوي: هناك تخبط من رئاسة البرلمان بتحديد موعد الجلسة ونستبعد انعقادها نهارا

استبعد عضو تحالف الفتح، النائب مختار الموسوي، السبت، عقد جلسة البرلمان الخاصة بالموازنة حتى السادسة من عصر اليوم.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي، انه” هناك تخبط كبير لدى رئاسة البرلمان في تحديد موعد الجلسة الخاصة بالتصويت على الموازنة”، مشيرا، الى وجود تدخلات من أعضاء اللجنة المالية بهذا الامر”.

وأضاف، انه” نستبعد عقد الجلسة الخاصة بالموازنة ومناقشتها نهارا وذلك لوجود خلافات كثيرة في بعض الدرجات وعدم توصل اللجنة المالية ورئاسة البرلمان الى قرار ثابت بهذا الصدد”.

وأشار الى ان” مزاجيات رئاسة البرلمان اثرت على انعقاد الجلسة في الموعد الذي حددته في الساعة العاشرة صباحا وهذا الامر سيؤثر عل انعقادها حتى الساعة السادسة مساء”