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وزارة الصحة تصدر بياناً بعد قرار تخفيف إجراءات حظر التجوال


حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل اغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان انها ألتزمت في أنتهاج سياسة التواصل و الشفافية مع الرأي العام في العراق منذ بدء أزمة جائحة كورونا ولحد الان"،

مضيفة ان "قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي ليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع، مع التأكيد على أن تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الاجراءات الوقائية بشكل صارم لضمان عدم انتقال العدوى في تلك المرافق وكسر سلسلة انتقال الوباء، وقد تم توجيه الفرق الصحية لمتابعة هذه المرافق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المخالف منها".

وذكر البيان ان "وزارة الصحة والبيئة تنبه الى خطورة الموقف الوبائي الحالي حيث أستمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق حيث كان معدل الاصابات في الايام الاخيرة اكثر من 5000 اصابة مرضية يوميا وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة، والذي يؤكد ما أعلنته الوزارة في البيانات السابقة والمتكررة من الإشارة الى خطورة الموجة الثانية و كونها أقسى من الموجة الاولى".

وتابع ان "استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الاصابات الشديدة والحرجة مما يؤدي الى زيادة أعداد الوفيات نتيجةً ذلك لا سامح الله، ويؤسفنا الأشارة الى أرتفاع نسب الوفيات في اغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي الى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها".

وكشف البيان ان "الاحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية تشير الى أن 50٪ من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من دخول المستشفى".

وبحسب البيان، حذرت وزارة الصحة والبيئة تحذر خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل اغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات".

واوضح أن "مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تدعونا الى تكرار دعوة المواطنين كافة الى الأنتباه الى خطورة الوضع الوبائي والتوقف عن الاستهانة بالإجراءات الوقائية وعدم التقيد بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة المتعلقة بمنع التجمعات كافة وتحقيق التباعد الجسدي وارتداء الكمام".

ودعت الوزارة بحسب البيان، المحافظين والجهات الامنية ومؤسسات الدولة كافة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمتعلقة بتنفيذ الحظر بالشكل الذي يحقق التباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية بكافة اشكالها وخاصة مجالس العزاء والافراح التي لوحظ عودتها في الآونة الاخيرة بشكل واسع، وكذلك التركيز على ارتداء الكمام و توفير المعقمات في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمرافق الاجتماعية واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين".

واردف البيان: "نكرر دعوتنا لكل القنوات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين ورؤساء العشائر لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية في حث المواطنين على تطبيق الاجراءات الوقائية وعدم الاستهانة بها واحترام التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المخولة".

واختتم البيان بالقول: "نتقدم بالشكر الى ملاكات جيشنا الابيض وهم يقارعون هذا الوباء ويقدمون الخدمات الصحية للمرضى في جميع مستشفيات العراق ويتحدون الموت الخطر والصعاب لخدمة بلدهم، والشكر موصول لكل الجهات الساندة لجهود وزارة الصحة من الوزارات ومؤسسات الدولة والقنوات الاعلامية والجهات الامنية وغيرها".

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