الداخلية تكشف خطتها لتأمين الامتحانات وآلية تنقل الطلبة

كشف وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن خطتها الخاصة بتأمين الامتحانات، وآلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، بحسب الوكالة الرسمية، إن "هناك خطة أمنية اشتركت فيها مديرية المنشآة ووفرت تغطية كاملة بالنسبة إلى المراكز الامتحانية والمدارس".

وأضاف المحنا، أن "الخطة شملت أيضاً توزيع دوريات النجدة ضمن الرقعة الجغرافية لهذه المدارس بالتوقيتات المناسبة لتأمين تواجد الطلبة".

وبشأن آلية تنقل الطلبة والملاكات التدريسية أشار إلى أن "هناك سماحا لتنقلهم وتعليمات عممت على كل مفارز قوات الشرطة لتسهيل حركة الطلبة والملاكات التدريسية".

وفي وقت سابق، أكدت قيادة العمليات المشتركة حماية المراكز الامتحانية وفق اجراءات امنية مشددة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن القوات الامنية سوف تقوم باتخاذ إجراءات مهمة ومناسبة في حماية المراكز الامتحانية وجعلها امنة حتى يتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات بأجواء صحية ملائمة.

واشار الى ان القوات الامنية لديها توجيهات ان تكون هناك حماية مركزة على المراكز الامتحانية وان تكون هناك إجراءات صحية ملائمة للمراكز الامتحانات، مشيرا الى ان قيادة العمليات المشتركة جادة في هذا العمل.

وحددت وزارة التربية، الـ 20 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي 2020-2021.