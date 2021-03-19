الأخبار

احباط محاولة تهريب حاويات مخالفة للضوابط في البصرة


اعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الجمعة، احباط محاولة تهريب دراجات نارية و هوائية مستعملة في مركز كمرك محطة بوابة البصرة.

وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان  ان "كوادرها في كمرك محطة بوابة البصرة قامت بضبط (4) حاويات تحتوي على دراجات نارية و هوائية مستعملة مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".

واضاف البيان ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
احباط محاولة تهريب حاويات مخالفة للضوابط في البصرة
بعد تبادل اطلاق النار.. الاطاحة برئيس عصابة خطير في مدينة العمارة
القبض على اثنين من الإرهابيين في الموصل
الصحة تعلن الموقف الوبائي: 5258 حالة موجبة و41 وفاة
الصحة: الحظر الجزئي والشامل ساهم في تقليل نسب الاصابات بكورونا
الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب نفط خام في كركوك
تعرض مقر الحزب الديمقراطي في حلبجة لاطلاق نار
مؤسسة السجناء تكشف تفاصيل جديدة بشأن رواتب محتجزي رفحاء
الشيخ جلال الدين الصغير : بصراحة: لماذا يستهدفون المكوّن الشيعي في العراق؟ حفظ حقوق المكونات وواجباتها هو مرتكز بناء الأوطان
القبض على متهم بالسرقة واخر بتزييف فئة 100 دولار في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك