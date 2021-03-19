احباط محاولة تهريب حاويات مخالفة للضوابط في البصرة

اعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الجمعة، احباط محاولة تهريب دراجات نارية و هوائية مستعملة في مركز كمرك محطة بوابة البصرة.
وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ان "كوادرها في كمرك محطة بوابة البصرة قامت بضبط (4) حاويات تحتوي على دراجات نارية و هوائية مستعملة مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".
واضاف البيان ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور".
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