احباط محاولة تهريب حاويات مخالفة للضوابط في البصرة

اعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الجمعة، احباط محاولة تهريب دراجات نارية و هوائية مستعملة في مركز كمرك محطة بوابة البصرة.

وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ان "كوادرها في كمرك محطة بوابة البصرة قامت بضبط (4) حاويات تحتوي على دراجات نارية و هوائية مستعملة مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".

واضاف البيان ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني و الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور".