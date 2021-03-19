القبض على اثنين من الإرهابيين في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في قوسيات الموصل.

المديرية قالت في بيان انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة اشارت لوجود اثنين من الإرهابيين في منطقة القوسيات ايسر الموصل تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة الثالث صوب الهدف وتم القاء القبض عليهما".

واضاف البيان انهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".