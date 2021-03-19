الصحة: الحظر الجزئي والشامل ساهم في تقليل نسب الاصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، ان الحظر الجزئي والشامل ساهم في تقليل نسب الاصابات بفيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الطبي الساند للوزارة د. ربى فلاح حسن ، انه "على الرغم من اعداد الاصابات الا ان الحظر الجزئي والشامل بدوره ساهم في تقليل نسب الاصابات التي كان من المتوقع ان تكون اكثر حسب توقعات خبراء الصحة العامة في وزارة الصحة".

واضافت انه "من الممكن ان نشهد زيادة اكثر في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة"،

مشيرة الى ان "فرق صحية من وزارة الصحة ستقوم بحملات كبيرة لفرض الغرامات بحق كل الاشخاص الذين لا يرتدون الكمامات والمحلات او المطاعم التي لا تلتزم بالشروط الصحية وبقرارات اللجنة العليا لصحة والسلامة الوطنية".

وبينت انه "سيكون هناك تقييم لمستجدات الموقف الوبائي قرب حلول شهر رمضان المبارك".