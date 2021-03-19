مؤسسة السجناء تكشف تفاصيل جديدة بشأن رواتب محتجزي رفحاء

أكدت مؤسسة السجناء السياسيين، اليوم الجمعة، أن رواتب محتجزي رفحاء ستعاد لهم وبأثر رجعي، مبينة أن البرلمان لم يصوت على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقليص رواتبهم وحصرها لرب الاسرة فقط.

وقال مدير اعلام المؤسسة ماجد الزركاني في تصريحات إن "قرار رئاسة الوزراء بشأن محتجزي رفحاء عرض على مجلس النواب ولم يصوت على إلغاء المادة القانونية المشمولين بها، لذلك سيبقى قانون مؤسسة الشهداء ثابت"، مؤكداً أن "قرار مجلس الوزراء لم يمرر في مجلس النواب".

وأضاف أن "جميع حقوق محتجزي رفحاء ستعاد لهم بكامل تفاصيلها، لانهم يطلبون الدولة مستحقات مالية ما يقارب الـ 10 أشهر".