السيد حسن نصر الله: وثائق جديدة تُظهر دور واشنطن بتجنيد قادة داعش في سجون العراق

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الخميس، وجود وثائق جديدة تُظهر دور المخابرات الأميركية بتجنيد قادة "داعش" الارهابي في سجون العراق.

وقال سماحة السيد نصر الله في كلمة له، إن "وثائق جديدة تُظهر دور المخابرات الأميركية في تجنيد قادة داعش الارهابي في السجون العراقية وإطلاقهم"، مؤكداً "نحن أمام جماعات ارهابية يتم تشكيلها وادارتها ودعمها وتسليحها من قبل المخابرات الأميركية".

وأضاف "عندما يعجزون أمام المقاومة في لبنان يمكن ان يلجأوا إلى العمل من أجل حرب أهلية"، مشيراً الى أن "هناك جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع باتجاه حرب أهلية وتبحث عن الوقود لها".

ولفت سماحة السيد نصر الله الى أن "حزب الله ليس في وارد اللجوء الى السلاح من أجل تأليف حكومة أو اصلاح وضع اقتصادي او مالي"، معتبراً أن "افتراض اسباب خاطئة للأزمة يعني الذهاب الى معالجات لن تؤدي الى نتيجة".