الاثنين المقبل.. مجلس القضاء يجتمع لتطبيق قانون المحكمة الاتحادية

دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، المجلس للانعقاد صباح الاثنين لتطبيق قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مركز إعلام القضاء في بيان: ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان دعا اعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 اذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 اذار 2021".

وأضاف البيان انه "سوف يتم في الاجتماع تكريم رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد" .