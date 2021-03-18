قيادي كردي: استمرار توزيع الرواتب وفقا لنظام الاستقطاع في كردستان سرقة علنية

اعتبر القيادي في حراك الجيل الجديد آرام محمد، الخميس، أن استمرار حكومة إقليم كردستان بتوزيع رواتب الموظفين وفقا لنظام الاستقطاع يعد سرقة علنية وواضحة.

وقال محمد في حديث صحفي إن “الجميع يعلم بأن أسعار النفط ارتفعت للضعف وعادت إلى وضعها الطبيعي قبل تفشي فيروس كورونا، وهذه الزيادة يجب ان تنعكس على الوضع المالي والاقتصادي في الإقليم”.

وأضاف أن “استمرار توزيع الرواتب وفقا للاستقطاعات العالية على الموظفين، تعد سرقة من قبل أحزاب السلطة الفاسدة، وعلى حكومة الإقليم توضيح حجم الإيرات المالية نتيجة بيع النفط وعائدات المنافذ، ولكن هناك عدم شفافية في هذه المواضيع”.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة الإقليم يوم أمس عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم يوم 25 من الشهر الحالي بنسب استقطاع تصل إلى 21%.