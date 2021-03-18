الحشد ينفذ عملية أمنية بأهوار سامراء

أعلن الحشد الشعبي، الخميس، تنفيذ عملية أمنية في اهواء سامراء، بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان، أن "قوات الفوج الثالث في اللواء السابع بالحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية في اهوار سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "القوات قامت بتنفيذ عملية استطلاع وتفتيش واسعة في اهوار سامراء وذلك بهدف تأمنيها وابعاد أي خطر محتمل عنها".

وأكد، ان "هذه العمليات تأتي في اطار تأمين قاطع المسؤولية ومنع اية خروقات امنية قد تحدث".