الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي.
وكالة انباء براثا
27
2021-03-18
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادي كردي: استمرار توزيع الرواتب وفقا لنظام الاستقطاع في كردستان سرقة علنية
الحشد ينفذ عملية أمنية بأهوار سامراء
مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي.
الشيخ قيس الخزعلي يقدم 3 مقترحات للنواب بخصوص الظروف الاقتصادية
شرطة ميسان تطيح بعصابة مختصة بسرقة الدور والمواشي
النائب فالح الخزعلي : تدخل الامارات بالشأن العراقي مؤشر خطير لا يمكن تجاهله
النائب عن بدر عدي ابو الجون يكشف عن اتفاق نهائي بشأن الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية
الفتح: الحكومة تتحمل كافة الاثار الاقتصادية الناجمة عن قرار سعر الصرف غير المدروس
تكريم وكالة انباء براثا من قبل القيادة اليمنية
رئيس كتلة نيابية : جلسة اليوم ستكون حاسمة لقانون المحكمة الاتحادية
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
مصدر : اعمدة الدخان تتصاعد من الجناح العسكري الامريكي في قاعدة بلد شمال بغداد.
337
منظمات تدين اللجوء لسلاح "الاباحية" بصراع السلطة في كردستان
336
انتحار تاجر معروف في السليمانية
328
خبير امني: “طحنون بن زايد” يقف وراء اختراقات المنظومة الأمنية لتحقيق هذه الأهداف
313
السفارة العراقية تدعو رعاياها في لبنان إلى توخي الحذر في تنقلاتهم خلال الأيام المقبلة .
295
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1754.39
الجنيه المصري
92.94
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2083.33
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
390.63
ليرة سورية
2.85
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.84
التعليقات
علي غالب عجيل
: الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع
:
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب
: السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع
:
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع
:
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع
:
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي
: اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع
:
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي
: السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع
:
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي
: السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع
:
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه
: كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع
:
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه
: احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع
:
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه
: اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع
:
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك