شرطة ميسان تطيح بعصابة مختصة بسرقة الدور والمواشي

أفادت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، بالقاء القبض على 4 متهمين يشكلون عصابة مختصة بسرقة الدور السكنية والمواشي في ناحية المشرح التابعة الى قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان أن “مفارز مركز شرطة ناحية المشرح قامت بمتابعة عصابة متخصصة بسرقة الدور السكنية في أوقات متاخرة من الليل، كذلك قيامهم بسرقة المواشي العائدة للمواطنين”.

وأضاف البيان، أن “المفارز قامت بنصب كمين محكم لهم وإلقاء القبض عليهم والبالغ عددهم (أربعة) متهمين، وذلك أثناء محاولتهم سرقة مجموعة من المواشي في إحدى مناطق الناحية”، مؤكدةً “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء العصابة وإحالتهم للقضاء أصوليا”.