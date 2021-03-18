النائب عن بدر عدي ابو الجون يكشف عن اتفاق نهائي بشأن الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية

كشف النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون، الخميس، أن يوم غد الجمعة سيتم عقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة، فيما اشار الى الاتفاق على صيغة تتعلق بتمرير قانون المحكمة الاتحادية اليوم.

وقال الشعلان في حديث صحفي، إن "القوى السياسية اتفقت على عقد جلسة اليوم وبحال كان التواجد لثلثي اعضاء البرلمان فسيتم التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية اما في حال كان الحضور للاغلبية البسيطة فسيتم طرح تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 للتصويت".

وبشان قانون الموازنة اشار الى "الاتفاق على عقد جلسة يوم غد في الساعة الـ 12 ظهراً للتصويت على الموازنة".