الفتح: الحكومة تتحمل كافة الاثار الاقتصادية الناجمة عن قرار سعر الصرف غير المدروس

حمل تحالف الفتح، الخميس، الحكومة جملة الاثار الاقتصادية الناجمة عن قرار رفع أسعار الصرف الذي وصفه ب”غير المدروس”.

وقال عضو التحالف، النائب حامد الموسوي، في تصريح صحفي ان” تحالف الفتح مازال مصرا على عدم التصويت على الموازنة اذا لم تخفض أسعار الصرف الحالية وارجاعها الى وضعها الطبيعي”.

واضاف، “على الحكومة عليها ان تتحمل التبعات الاقتصادية الناجمة عن هذا القرار غير المدروس والذي اضر بشريحة كبيرة من المواطنين والتجار على حدا سواء”.

ونوه الى ان” الحكومة مطالبة اليوم مثلما جهدت في إيجاد بوابة قانونية لتعويض كبار المقاولين والمستثمرين في المشاريع الحكومية عليها بنفس الطريقة خلق حلول للتجار والقطاعات الأخرى التي تمثل قوت المواطن العراقي”.

وأشار الى ان” تحالف الفتح اقترح على الحكومة إيجاد سعر صرف معقول او ارجاعه الى وضعه الطبيعي لتقليل الاثار الكارثية الناجمة عن هذا الاجراء”