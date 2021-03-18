تكريم وكالة انباء براثا من قبل القيادة اليمنية

وكالة أنباء براثا / خاص ||

تلقت هيئة تحرير وكالة انباء براثا رسالة شكر وعرفان من رئاسة الجمهورية اليمنية مرفقة بشهادة تقديرية تقديرا وتثمينا لدور الموقع في دعم القضية اليمنية..والوكالة إذ تتقدم بوافر الشكر والتقدير الى القيادة اليمنية على هذه الإلتفاتة الكريمة تعاهد الشعب اليمني وقيادته المجاهدة وسائر الشعوب المستضعفة على البقاء على نفس المنهج الذي لن تحيد عنه إلا أن يقضي الله أمر كان مفعولا..

إنه النصر لاحت تباشيره..

وما هي إلا ساعة أعيرونا فيها جماجمكم والنصر في متناول سيوف المجاهدين..

حمى الله ديار الإسلام وشعوبه

حمى الله الشعب اليمني المجاهد