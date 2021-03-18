رئيس كتلة نيابية : جلسة اليوم ستكون حاسمة لقانون المحكمة الاتحادية

أكد رئيس كتلة إرادة النيابية حسين عرب، اليوم الخميس، أن جلسة البرلمان اليوم ستكون حاسمة لقانون المحكمة الاتحادية أما بالمضي بتشريع القانون أو بتعديله.

وقال عرب في تصريح إن "هناك قانونين للمحكمة الاتحادية الأول مشروع قانون وهو مختلف عليه بثلاث فقرات، وهناك تعديل للقانون القديم لسنة 2005 "، مبيناً أن "تعديل القانون تم استكمال التصويت على فقراته ولم يتبقَ سوى التصويت عليه بالمجمل ويحتاج الى أغلبية بسيطة".

وأوضح ان "الخيار الثاني الرجوع الى مشروع القانون والتصويت على المواد الثلاث المختلف عليها وهذا يحتاج الى ثلثي أعضاء مجلس النواب"،

مشيراً الى ان"هناك عرقلة من بعض الكتل النيابية في تمرير تعديل القانون ومنهم نواب معترضون بشكل شخصي، إضافة الى كتلة الديمقراطي الكردستاني وبقية الكتل الكردية"، مبيناً ان "الديمقراطي الكردستاني وبعض النواب لم يدخلوا جلسة التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية لاعتراضهم عليه".

وأضاف عرب "اليوم سيكون الحاسم لقانون المحكمة الاتحادية اما بالذهاب الى التعديل بالأغلبية البسيطة أوان تأتي بقية الكتل النيابية معنا للتصويت على مشروع القانون " ، مشددا على ضرورة التصويت قانون المحكمة الاتحادية للذهاب الى الانتخابات المبكرة"، لافتا الى ان تعطيل المحكمة الاتحادية خلل كبير في إدارة الدولة".

ولفت الى ان "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المالية ورؤساء الكتل في القاعة الدستورية، اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".