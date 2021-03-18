مستشار الأمن القومي يحذر السفير الأمريكي من “قنبلة موقوتة” تهدد العراق والعالم

أعرب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الخميس، عن قلقه من استمرار الحال في مخيم الهول على ما هو عليه، واصفاً اياه بـ”القنبلة الموقوتة”، مشيراً الى أن “المخيم يضم ٢٠ ألف طفل عراقي، بين طفل وحدث وهؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرا على العراق والمنطقة”.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي في بيان أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه الخميس، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء الحديث عن الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، حسب طلب الحكومة العراقية”.

وأشار البيان الى أن “اللقاء تطرق إلى ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا”، ولفت الأعرجي إلى أن “العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة وجميعهم من الإرهابيين”.

وقال السفير الأمريكي بحسب البيان إن “بلاده تتطلع لأن لا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضاً”، حسب قوله.