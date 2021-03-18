تظاهرة في كربلاء تطالب بتأجيل الامتحانات

نظم العشرات من الطلبة في كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، تظاهرة أمام مبنى مديرية التربية وسط المحافظة للمطالبة بتأجيل امتحانات نصف السنة والكورس الاول.

وافاد مصدر صحفي، بأن "الطلبة ابدوا امتعاضهم ازاء موعد الامتحانات التي حددتها وزارة التربية قبل 4 ايام من اجرائها".

واشار الى انهم"اكدوا ان الدراسة الإلكترونية لم تجدِ نفعا بسبب ضعف شبكة الإنترنت حسب قولهم، وان تحديد اجراء الامتحانات كان مفاجئا حيث انهم غير مستعدين بالشكل المطلوب".