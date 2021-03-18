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الصحة تعلن الإجراءات الصحية الخاصة بالامتحانات الحضورية


أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، الإجراءات الواجب اتخاذها في الكليات والمعاهد والمدارس أثناء سير الامتحانات الحضورية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ان الإجراءات نصت على تعيين موظف مسؤول في كل مدرسة أو معهد أو كلية تابعة للوزارة؛ ليكون مسؤولا عن الاستجابة لكل ما يتعلق بمرض كوفيد-19، والتأكيد على وجوب ارتداء الكمام من قبل جميع موظفي المؤسسات التربوية والتعليمية والكادر التدريسي، والطلبة، وتذكيرهم باستمرار حول عدم لمس غطاء الوجه.

وتتضمن الإجراءات فحص درجة حرارة الطلاب عند دخولهم المدرسة أو المعهد أو الكليات، وكذلك التأكد من عدم وجود سعال أو ضيق نفس لدى التلميذ من قبل المنسق الصحي أو التنسيق مع المركز الصحي المسؤول عن الصحة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية، والحرص على أن تكون عملية دخول الطلبة وخروجهم من وإلى الصفوف والقاعات هادئة ومنظمة للحد من الزحام غير الضروري، ومن أجل الحفاظ على مسافة لا تقل عن 2-1.5 متر بين شخص وآخر، والالتزام بقواعد التباعد البدني بين الأشخاص، وتجنب العناق أو التقبيل أو المصافحة عند التحية من قبل جميع الأشخاص.

ونصت الإجراءات على ضرورة تغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطاس بمرفق الذراع أو بمنديل ورقي أو منديل نظيف من القماش والتخلص منها ورميها في الأماكن المخصصة لرمي النفايات، والتأكيد على غسل اليدين بعد استخدام المرافق الصحية أو لمس أي شيء مشترك، وإمكانية جعل الامتحانات في أماكن مفتوحة، في حال ملائمة الظروف الجوية، والتأكيد على توفير الماء والصابون والمعقمات في جميع المرافق الصحية داخل المدارس والكليات والمعاهد، ووضع مواد التوعية من لافتات وملصقات في أماكن شديدة الوضوح، وتوفير حاويات النفايات وسلات المهملات التي تفتح وتغلق من دون اللمس، والمحافظة على نظافة دورات المياه والأرضيات وسائر الأسطح وبشكل دوري يوميا، والحرص على إحالة الطلبة أو الكادر التدريسي أو الموظفين الذين لديهم أعراض المرض، والتعاون مع الفرق الصحية وتسهيل مهمتهم في متابعة الإجراءات، والاستعانة بها عن طريق نقاط الاتصال للتدخل الطارئ عند وجود أي حالة اشتباه ضمن الكوادر التعليمية والتدريسية والطلاب.

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